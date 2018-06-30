العراق يسيطر على كامل الحدود البرية مع سوريا

أكد حرس الحدود العراقي اليوم استعادة قواته السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع سوريا.

وأكد قائد حرس الحدود، الفريق الركن حامد الحسيني، في تصريح صحفي أدلى به اليوم أثناء جولته على الشريط الحدودي، تأمين كامل الحدود البرية مع سوريا على امتداد أكثر من 600 كلم من أي محاولات تسلل مستقبلية من الجانب السوري.

وأشار الحسيني إلى أن سياجا أمنيا مكونا من الأسلاك الشائكة المزودة بأبراج مراقبة نُصبت بدءا من منطقة المثلث العراقي السوري الأردني وصولا إلى نهاية المنطقة الشمالية لنهر الفرات بمدينة القائم، في أقصى غرب محافظة الأنبار.

ولا يزال العراق يعاني من المشاكل الأمنية الملموسة بسبب أنشطة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، بالرغم من إعلان الحكومة عن دحر التنظيم عسكريا في البلاد.

ولا يزال "داعش" يسيطر على آخر جيوبه في سوريا في المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود مع العراق.

المصدر: وكالات