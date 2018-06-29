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اللواء ناجي شهود: طموح مصر ينتهى عند حدودها الإقليمية (فيديو)

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اللواء ناجي شهود: طموح مصر ينتهى عند حدودها الإقليمية (فيديو)
Reuters Amr Abdallah Dalsh
القوات الخاصة المصرية -صورة أرشيفية
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قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية اللواء ناجي شهود، إن مصر ليس لديها أي أطماع في أي شيء خارج حدودها، مؤكدا أن طموح مصر ينتهى عند حدودها الإقليمية فقط.

وأضاف اللواء المصري، في مداخلة ببرنامج على فضائية " mbc مصر"، أن التدريب المشترك بين مصر وقبرص واليونان يغطي جميع النقاط الحيوية، سواء من ناحية التفتيش أو التنفيذ.

وأشار إلى أن التدريب المشترك يحقق نتائج هائلة، مفيدا بأن كل التكاليف الخاصة بالتدريبات المشتركة تعود بنتائج ناجحة على البلاد.

المصدر: صدى البلد

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