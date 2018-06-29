تقرير: دول عربية حثت واشنطن على التخلي عن صفقة القرن

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن عددا من الدول العربية دعت الولايات المتحدة إلى الكف عن كشف تفاصيل خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي يعمل البيت الأبيض على إعدادها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن ممثلين عن تلك الدول العربية حذروا وفدا أمريكيا زار الشرق الأوسط مؤخرا من العواقب المحتملة لنشر تفاصيل "صفقة القرن".

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وأشار الممثلون، حسب المسؤول، إلى أن دولهم تواجه تحديات داخلية وإقليمية في المنطقة التي تشهد الحرب في سوريا و"التدخلات الإيرانية".

وتابع التقرير أن الممثلين العرب أكدوا للسلطة الفلسطينية بأن أي خطة لا تلبي تطلعات الفلسطينيين تهدد بتصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤول فلسطيني آخر لـ"هآرتس" أن كلا من مصر والأردن والسعودية تواجه تحديات داخلية، وخاصة في مجال الأمن، مشيرا إلى أن طرح خطة سلام تستثني قضيتي القدس واللاجئين سيكون بمثابة زلزال ينسف استقرار المنطقة بأكملها، ولا يوجد طرف مستعد لذلك.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الظروف تفسر اهتمام الأطراف المعنية بحل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، قائلا إن هذه المساعي قد تتجنب الانهيار من دون طرح خطة لا آفاق دبلوماسية لها.

وجاء هذا التقرير على خلفية الجولة الإقليمية الأخيرة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وهما مسؤولان عن إعداد "صفقة القرن".

وزار كوشنر وغرينبلات خلال هذه الجولة كلا من الأردن والسعودية وقطر ومصر، في محاولة لكسب الدعم العربي لخطة السلام الأمريكية.

المصدر: هآرتس