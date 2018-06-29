قوات حفتر تحذر أطرافا خارجية من إنشاء وجود عسكري جنوب ليبيا

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حصوله على معلومات تشير إلى رغبة "بعض الأطراف الدولية" في إنشاء وجود عسكري جنوب البلاد تحت ذريعة التصدي للهجرة غير الشرعية.

وحذرت القيادة العامة للجيش الوطني، في بيان لها، تلك الأطراف غير المسماة من الإقدام على هذه الخطوة، معتبرة إياها انتهاكا صارخا للقانون الدولي و"اعتداءً سافرا على الدولة الليبية وسيادتها على أراضيها".

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وشدد البيان على أن الجيش الوطني سيتخذ "جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها ومنشآتها ومقدراتها الاقتصادية، بما يمنع أي تصرف يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة الوطنية".

وجاء ذلك في وقت عادت فيه قضية الهجرة غير الشرعية إلى صدارة أجندة الاتحاد الأوروبي، وتوصل قادة الاتحاد إلى اتفاق شامل جديد بهذا الشأن.

وصدر البيان بعد يوم من زيارة وفد أمني وعسكري إيطالي إلى مدينة غات جنوب غرب ليبيا، بهدف إنشاء نقطة ارتكاز عسكرية ومدنية إيطالية بتمويل أوروبي لضبط حركة الهجرة غير الشرعية..

المصدر: وكالات