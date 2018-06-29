الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة يحمل "طابعا شاملا"

توصل زعماء الاتحاد الأوروبي أثناء قمتهم في بروكسل إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة.

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وكتب رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافيه بيتيل على صفحته في تويتر اليوم الجمعة: "حصل هناك اتفاق بشأن الهجرة".

من جهته صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل، يحمل طابعا شاملا ويقضي بإنشاء مراكز للمهاجرين في الأراضي الأوروبية يمكن الإشراف عليها.

وقال للصحفيين بعد انتهاء اليوم الأول من قمة بروكسل: "تم التوصل إلى اتفاق. وسيسمح لنا هذا العمل للحصول على موقف شامل من ظواهر الهجرة والعمل مع الدول الثالثة في أفريقيا والشرق الأوسط. كما يسمح هذا الموقف بمراعاة تعليمات الوكالة الأممية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وبالدفاع عن حدودنا بشكل أفضل وتعزيز قواعد استقبال اللاجئين، بالإضافة إلى الاقتراح حول نشر مراكز خاصة في الأراضي الأوروبية لتنظيم استقبال المهاجرين بشكل أفضل".

وأضاف أن البلدان الأوروبية اتفقت أيضا على ضرورة تنسيق الاقتراحات الموجودة حول تسوية مسألة الهجرة بأسرع وقت ممكن.

وتابع: "كانت مرحلة اليوم مهمة. فكان الكثيرون يتنبؤون بفشل البلدان في التوصل إلى اتفاق بسبب هيمنة القرارات الوطنية، لكننا حصلنا اليوم على قرار أوروبي شامل".

المصدر: نوفوستي