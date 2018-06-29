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الأمم المتحدة تتوقع عودة طرفي الصراع في اليمن إلى المفاوضات قريبا

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الأمم المتحدة تتوقع عودة طرفي الصراع في اليمن إلى المفاوضات قريبا
Reuters
المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث
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توقع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عودة طرفي الصراع هناك إلى طاولة المفاوضات قريباً، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، مؤكدا رغبة الطرفين في ذلك.

وقال غريفيث في مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة: "أود جمع الطرفين في غضون أسابيع على الأكثر".

وأضاف: "أتمنى أن يجتمع مجلس الأمن الأسبوع المقبل وأن نعرض عليه خطة بشأن كيفية استئناف المفاوضات".

ووصل المبعوث الأممي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأربعاء الماضي، في سياق مساعيه لوقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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