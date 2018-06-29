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الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدة الحراك في ريف درعا

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدة الحراك في ريف درعا
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أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف درعا، مؤكدة سيطرته على "بلدة الحراك" في ريفها الجنوبي الشرقي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

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ويتزامن ذلك مع خروج عشرات العائلات عبر الممرات الإنسانية، التي تم فتحها بدرعا لتسهيل خروج المدنيين من مناطق انتشار المسلحين، حيث كان في استقبالهم عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية الصحية والإغاثية.

المصدر: RT + سانا

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