مقتل العشرات بقصف لطائرات سورية على درعا وفتح 3 معابر لخروج المدنيين

أعلنت مصادر عسكرية سيطرة الجيش السوري على مدينة الحراك في جنوب غربي البلاد خلال العمليات التي يخوضها هناك.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من سيطرة القوات السورية على بلدات المليحة الشرقية والمليحة الغربية والرخم في ريف درعا الجنوبي الشرقي. بموازاة ذلك، أفاد ناشطون بمقتل العشرات في غارات شنتها طائرات سورية على مناطق تسيطر عليها الفصائل المسلحة. من جهته قال مركز المصالحة الروسي في سوريا إن الوضع الإنساني في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي البلاد يتدهور بسبب تجنيد المسلحين للسكان قسراً في صفوف تشكيلاتهم غير القانونية.