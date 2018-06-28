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الجيش السوري يستعيد مدينة الحراك وعددا من القرى والبلدات في درعا

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يستعيد مدينة الحراك وعددا من القرى والبلدات في درعا
Sputnik Михаил Воскресенский
دبابة تابعة للجيش السوري
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ذكرت مصادر ميدانية وإعلامية أن الجيش السوري بسط اليوم الخميس سيطرته على مدينة الحراك وبعض البلدات في ريف محافظة درعا الشمالي الشرقي جنوب سوريا.

وقال "الإعلام الحربي المركزي" المخصص في تغطية عمليات القوات السورية الحكومية في بيان مقتضب: "الجيش السوري يواصل عملياته في ريف درعا الشمالي الشرقي ويحكم سيطرته على مدينة الحراك وبلدة الصورة بعد مواجهات مع المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة".

بدوره، قال قائد ميداني عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "الجيش السوري يواصل عملياته في ريف درعا الشمالي الشرقي ويحقق تقدما كبيرا حيث أحكم سيطرته على مدينة الحراك واللواء 52 ميكا جنوب شرق مدينة الحراك وبلدة الصورة وتل حمد وسد أبطع".

وأضاف القائد الميداني أن "الجيش السوري استعاد أيضا الكتيبة 271 غرب مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي وبلدة علما شرق بلدة خربة غزالة في ريف درعا الشمالي الشرقي ومليحة شرقية ومليحة غربية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن مواجهات عنيفة خاضها الجيش السوري ضد عناصر تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها "تسببت بمقتل أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير عتادهم."

وأطلق الجيش السوري حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة الحكومة السورية عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

المصدر: الإعلام الحربي المركزي + سبوتنيك

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