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مصر تشهد بناء أعلى برج في القارة الأفريقية

أخبار العالم العربي

مصر تشهد بناء أعلى برج في القارة الأفريقية
Reuters Asmaa Waguih
مصر
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، بسام راضي، أن الصين ستبني أعلى برج في مصر والقارة الأفريقية بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

وقال راضي، في مداخلة هاتفية مع راديو 9090، إن الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي، التقى، أمس الأربعاء، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في إطار تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك بين مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن العلاقات المصرية الصينية تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة الصينية بعد أن نجحت الصين في التغلب على كثير من التحديات التي واجهتها، خاصة وأن هناك ظروفا مشابهة بين المجتمعين الصيني والمصري مثل الزيادة السكانية ومشكلات تحقيق التنمية لجميع المواطنين.

المصدر: المصري اليوم

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