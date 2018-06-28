البنتاغون يعلن عن صفقة مقاتلات مع الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن شركة "بوينغ" حصلت على عقد بقيمة 1.5 مليار دولار لإنتاج وتسليم 22 طائرة "F/A-18E" و6 طائرات "F/A-18F Super Hornet" لصالح الكويت.

وتأتي هذه الصفقة بعد أيام قليلة من إعلان البنتاغون أن مجموعة شركات "لوكهيد مارتن" لصناعة الأسلحة، وشركتين تابعتين لها، قد فازت بعقد قيمته 1.12 مليار دولار لإنتاج مقاتلات "F-16" لصالح البحرين.

المصدر: وكالات