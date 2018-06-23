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"لوكهيد مارتن" تفوز بعقد لتزويد البحرين بمقاتلات "F-16" مطورة

أخبار العالم العربي

Reuters Photographer
طائرة مقاتلة من طراز F-16 تقلع خلال معرض البحرين الدولي للطيران
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مجموعة شركات "لوكهيد مارتن" الدفاعية وشركتين تابعتين لها، قد فازت بعقد بقيمة 1.12 مليار دولار لإنتاج مقاتلات "F-16" لصالح البحرين.

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وستصنع الطائرات في مدينة غرينفيل في ساوث كارولاينا جنوب شرقي الولايات المتحدة، وفي فورت وورث تكساس غربي البلاد، على أن تتسلمها البحرين في 30 سبتمبر 2023 حسب البنتاغون.

ويتضمن العقد المبرم مع البحرين إنتاج "لوكهيد مارتن" والشركتين التابعتين لها مقاتلات "F-16 Viper Block 70"، لتصبح البحرين بذلك واحدة من أولى الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل الحديث من المقاتلات.

المصدر: أ ف ب

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