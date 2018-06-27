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الصدر يجمد عمل "سرايا السلام" في البصرة ويطرد مسؤولها

أخبار العالم العربي

الصدر يجمد عمل
Reuters Alaa Al-Marjani
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بتجميد عمل سرايا السلام في البصرة لعامين، وقرر أيضا طرد عدد من مسؤولي السرايا في المحافظة.

ونشر مكتب الصدر القرار، والذي جاء فيه: "بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل سرايا السلام في البصرة لمدة سنتين، كما تقرر أيضا طرد مسؤول سرايا السلام في البصرة سمير محمد لعيبي".

وأضاف المكتب، أن "التوجيهات تضمنت كذلك تجميد عمل مسؤول سرايا السلام في جنوب العراق حيدر مصطفى (أبو آية) لمدة سنتين".

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم إرسال وفد يمثل الصدر إلى محافظة البصرة لدعم الأجهزة الأمنية وعدم التدخل بشؤونها المهنية والوظيفية الخاصة".

وتابع، أنه "يمنع منعا باتا تدخل سرايا السلام في أي عمل، غير العمل الجهادي"، مشددا على أن "من يتدخل سوف يعرض نفسه للعقوبة".

وأكد المكتب على "ضرورة حصر التعاون مع الجهات السياسية والأمنية في المحافظة على السياسيين وبعض ممثلي التيار بشكل خاص".

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المصدر: صفحة المكتب الخاص لمقتدى الصدر

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