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فيديو مأساوي.. مصري يشاهد عائلته تحترق أمام ناظريه

أخبار العالم العربي

فيديو مأساوي.. مصري يشاهد عائلته تحترق أمام ناظريه
Youtube
مصري يشاهد عائلته تحترق
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تناقلت وسائل الإعلام المصرية فيديو مأساويا لأب مصري عاين عائلته تحترق أمام ناظريه داخل السيارة بسبب حادث سير مروع.

ووقع الحادث في منطقة قرطبة، بعدما اصطدمت سيارة مواطن كويتي بسيارة مقيم مصري من الخلف، ما أدى لاصطدام سيارة المصري بعمود إنارة أمامها، واشتعال النيران فيها ومصرع من بداخلها حرقا ما عدا الأب.

وتمكن المارة من إخراج الأب بصعوبة، فيما التهمت النيران الزوجة وطفليها.

وألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض على المواطن الكويتي المتسبب في الحادث واقتادته إلى مخفر منطقة السرة، حيث يجري التحقيق معه لبيان سبب الحادث، فيما تجري ترتيبات حاليا لنقل ما تبقى من جثث الضحايا لدفنهم في مصر.

المصدر: المصري اليوم

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