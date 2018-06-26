قرقاش يتحدث عن أسباب الاحتجاجات في إيران

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، أن "التدخل الإيراني" في الشؤون الداخلية لدول عربية كان باهظ الثمن، وهو السبب في الاحتجاجات الحالية في إيران.

وكتب قرقاش في تغريدات اليوم الثلاثاء على تويتر، أن مستقبل القوى التي تدعمها إيران يحتم عليها أن تجري مراجعة، لأن إيران، برأيه، ستعيد حساباتها "عاجلا أم آجلا".

الحراك الشعبي المتجدد الذي تشهده إيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل في الشأن العربي، إعادة ترتيب طهران لأولوياتها لصالح الدخل ومصالح مواطنيها وإنسحابها من الملفات العربية خير لها وللعرب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وقال أيضا إن عودة طهران إلى علاقات تحترم السيادة وعدم التدخل في الشأن العربي يعتبر الخيار الأمثل لإيران والمنطقة العربية.

التكلفة السياسية والمالية لمغامرات طهران في العالم العربي باهظة، والمواطن الإيراني يعبّر عن ذلك بإحتجاجه المعيشي اليومي، العودة إلى علاقات تحترم السيادة وتنسحب من الشأن العربي يمثل الخيار الأمثل لإيران والمنطقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وعلى وقع تهاوي أسعار صرف العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية تتواصل منذ الاثنين احتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، سبقتها حملة شعبية غاضبة من أداء الحكومة الاقتصادي، فقد سجل التومان الإيراني سقوطا مدويا يوم الأحد وتجاوز اليوم حاجز الـ 9 آلاف تومان مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

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المصدر: وكالات

علي الخطايبة