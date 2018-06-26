محكمة سعودية تدين هنديا بتأييد "داعش"

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، مقيما من الجنسية الهندية بتهمة "تأييد تنظيم داعش ومتابعة أخبار التنظيم عبر قنوات تنشر صور ومقاطع فيديو للمسلحين ".

وذكرت صحيفة "الرياض" في تفاصيل لائحة الاتهام،، أن المحكمة عقدت جلسة للنظر في دعوى ضد المواطن الهندي، تتهمه فيها النيابة العامة بـ"تأييد تنظيم داعش واشتراكه في مجموعات عبر برامج التواصل الاجتماعي تدرب على تفكيك وتركيب الأسلحة والعمليات الانتحارية، وشرح طريقة الهجوم عن طريق الرسم بالخرائط الحربية ومتابعته قنوات تهتم بنشر أخبار التنظيم والصور والمقاطع القتالية".

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كما أشارت لائحة التهم إلى "إعداد المتهم وإرساله وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال استخدامه برنامج غوغل بلس وبرنامج التواصل الاجتماعي تلغرام ومتابعة ونشر الإصدارات والصور ومقاطع الفيديو المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي".

المصدر: الرياض