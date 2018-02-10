السعودية تطالب بتطبيق "حد الحرابة" على الإرهابيين

قال رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل شيخ إنه يجب تطبيق "حد الحرابة" على الإرهابيين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

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وأضاف آل شيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على هامش اجتماعات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، ورؤساء مجالس البرلمانات العربية، أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال.

بدوره، طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، بعمل إقليمي ودولي جماعي ومنظم لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدرته في محاربة الإرهاب.

من جانبه، أشار رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، إلى جهود دولته في مكافحة الإرهاب، وأكد على ضرورة رفع واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويعقد اليوم السبت المؤتمر الثالث للبرلمان العربي، في مقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابرييل بالون، إضافة إلى رئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو بالو آلي ، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بدور روكي .

ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر وثيقة شاملة حول مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسترفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ29 على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس/آذار المقبل.

المصدر: وكالات

رُبى آغا