رئيس مجلس شورى قطر يصل إلى القاهرة

أفادت وسائل الإعلام القطرية الرسمية بأن رئيس مجلس شورى قطر، أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وصل مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح الإعلام القطري أن آل محمود يزور القاهرة مع الوفد المرافق لتمثيل دولة قطر في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا السبت.

ومن المتوقع أن يصدر المؤتمر وثيقة شاملة حول مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سترفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية الـ29 على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس/آذار المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشاركته في المؤتمر، الذي سينعقد بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو/تموز عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وسائل إعلام قطرية + وكالات

رفعت سليمان