هولندا تحظر النقاب

صادق مجلس الشيوخ في البرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء على قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ويشمل هذا الحظر ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات ووسائل النقل، ويتضمن القانون الجديد غرامة على مخالف القانون تصل إلى ما يعادل 460 دولارا.

ويعتبر مؤيدو القانون أنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، ويحظر القانون كذلك ارتداء أقنعة التزلج والخوذات التي تغطى الوجه بالكامل.

وكان مجلس النواب قد صوت لهذا القرار عام 2016 بعد الفشل في إقرار حظر أكثر شمولا لارتداء ملابس تخفي الوجه كاملا.

وسبق أن قررت الحكومة الهولندية حظر النقاب في الأماكن العامة عام 2015، ليظل القرار في انتظار موافقة برلمانية قبل أن يصبح قانونا.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية، وتحديدا فرنسا وبلجيكا ودانمارك وبلغاريا، بالإضافة إلى إقليم بافاريا الألماني، وبعض المناطق في سويسرا، قد فرضت قيودا على ارتداء ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن بعض القيود يمكن أن تفرض على غطاء الرأس الكامل للمرأة في حالات تتعلق بالسلامة العامة، إلا أن الحظر بهذه الطريقة غير ضروري وينتهك حرية التعبير والدين.

وأضافت أنه إذا كان القصد من هذا القانون حماية حقوق المرأة، فإنه يفشل في تحقيق هذا الأمر.

المصدر: وكالات