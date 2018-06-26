اكتشاف 40 ألف طن من كعكة اليورانيوم الصفراء في الأردن

صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، بأن شركة تعدين اليورانيوم العاملة في المملكة توصلت إلى اثبات كميات من الكعكة الصفراء من اليورانيوم تقدر بـ 40 ألف طن.

ونقلت صحيفة "الغد" طوقان قوله، إن الدراسات على هذه الخامات أثبتت أن التركيز السطحي للعمق المتراوح بين الصفر و5 أمتار، يمثل 180 جزءا بالمليون على نقطة قطع 94 جزءا بالمليون، وهي من النسب التي تعد مجدية اقتصاديا.

وأضاف المسؤول الأردني للصحيفة أن فرق الشركة العاملة في الميدان وسط الأردن في منطقة "سواقة" تقوم حاليا بإضافة مساحات جديدة لمناطق عملها وتتوسع تدريجيا في المنطقة الجنوبية من وسط المملكة.

المصدر: "الغد"