فرنسا: ستكون لنا سفارتان في القدس

أكدت السفيرة الفرنسية في تل أبيب هيلين لاغال، تفهم بلادها لمخاوف الجانب الفلسطيني من صفقة القرن، مشيرة إلى أنه في حال تحقق اتفاق بين إسرئيل وفلسطين فستكون لفرنسا سفارتان في القدس.

وقالت السفيرة في حوار مع مجلة "إيلاف" السعودية: "نحن قلنا حقيقة إن قرار ترمب نقل السفارة إلى القدس لم يكن جيداً. ونقول ذلك لأنه إذا أردت أن تكون مفاوضا نزيها، فيتعين أن لا تصدر حكما مسبقا قبل النقاش وألا تتخذ خطوات أحادية. لذلك كان اعتقادنا أنها ليست فكرة جيدة، والقرار سبب العديد من المشاكل في المنطقة كان من الممكن تفاديها، وسنرى الآن".

وأضافت: "في حال تحقق اتفاق في يوم ما بين إسرائيل وفلسطين، وقرر الجميع أن القدس عاصمة للدولتين، فستكون هناك سفارتان (لفرنسا) فيها".

واستنكرت السفيرة الفرنسية قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام "القوة المفرطة" لتفريق مسيرات العودة على حدود غزة، وقالت إن "جيشا عصريا يجب أن يعرف كيف يواجه تظاهرات دون أن يقوم بقتل الناس".

وتابعت: "نعتقد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها واتخاذ القرار بأن تكون الحدود مغلقة، ولكن طريقتها في الرد على التظاهرات يجب أن تكون متناسبة. وما شاهدناه في 14 مايو يثبت عكس ذلك".

المصدر: "إيلاف"