قوات هادي تحبط تسللا حوثيا في محيط مطار الحديدة

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إحباطها محاولات حوثية للتسلل في محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية.

وقال أحمد علي الجحيلي قائد العمليات العسكرية في "اللواء الثاني عمالقة" لموقع "سبتمبر نت" إن قوات اللواء والمقاومة التهامية نجحت في إحباط محاولات "تسلل" حوثية للمطار من الجهة الشمالية وكبدتها خسائر فادحة.

وأكد العسكري اليمني أن قوات الجيش الوطني عملت على تأمين محيط المطار من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وفي جزء كبير من الجهة الشمالية.

وأشار إلى أن الحوثيين يحاولون باستمرار قطع طريق الإمداد من جهة منطقتي الجاح والفازة والهجوم عليهما، مضيفا أن القوات الحكومية المرابطة هناك أحبطت تلك المحاولات وأسرت عددا من الحوثيين.

ولفت إلى أن قوات هادي توغلت باتجاه كيلو 16 وطريق الكورنيش باتجاه الميناء، موضحا أن التقدم محدود حاليا بسبب الألغام وبعض الكمائن التي ينصبها الحوثيون.

وأكد أن الحوثيين يعيشون حالة من الانهيار جراء قطع خطوط إمداداهم من قبل قوات الجيش وطيران التحالف العربي.

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وعلى صعيد متصل قال ركن توجيه لواء القوات الخاصة الموالية لهادي، إن قواته تواصل تقدمها الميداني في جبهة الملاحيظ، موضحا أنها فرضت سيطرتها على مواقع مهمة في منطقة المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ.

وتابع أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت عدة مواقع وتعزيزات تابعة للحوثيين في جبال الخرشعي، تكبد فيها مقاتلو الجماعة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

الحوثيون: قتيل وجريحان في غارة للتحالف على الحديدة

من جهتها، أفادت قناة "المسيرة" بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة شنتها مقاتلات التحالف على الخط العام بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبأ" الموالية للحوثيين، إن عددا من عناصر هادي لقوا مصرعهم بتفجير آليتهم في الخط الساحلي المقابل لمنطقة الفازة.

وأضاف المصدر أن "وحدة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية" الحوثية قصفت مواقع تابعة لقوات هادي في منطقة الجاح، وأسفر الهجوم عن تدمير آليتين.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحكومة والتحالف قد شنت قبل أيام هجوما واسعا على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وسط مخاوف دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.

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وقبل ذلك كان الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن سيطرته على مطار الحديدة، الذي كان يخضع منذ 2014 لسيطرة مقاتلي جماعة "أنصار الله" الحوثية.

ويحظى مطار الحديدة الواقع جنوب المدينة بأهمية استراتيجية، كونه يبعد أقل من 10 كيلومترات عن مينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر موانئ اليمن والذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين.

المصدر: وكالات