إسرائيل تعرض على حماس صفقة: ميناء مقابل الأسرى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن صفقة علنية بحثها نتانياهو مع القيادة القبرصية في ليماسول، تقضي بإقامة ميناء مباشر خاص بقطاع غزة ورفع الحصار مقابل إنهاء ملف الأسرى.

وقالت "القناة 12" للتلفزيون الإسرائيلي إن "تل أبيب لا تخفي الصفقة رسميا، وتقول إنها صفقة علنية بحثت، ويتم عرضها على حماس رسميا، على مبدأ لا يمكن تجزئته- (أقبلها أو اتركها)".

وأشارت القناة إلى أن الصفقة عبارة عن "رزمة غير قابلة للتفاوض"، وأن الحكومة في تل أبيب طلبت من واشنطن أن يكون هذا هو الجزء الأساسي لجهود الولايات المتحدة لحل المشكلة الإنسانية في قطاع غزة.

אחד השרים שהשתתפו בישיבת הקבינט שדנה בפתרונות אפשריים למצב בעזה: "הדיון לא היה מחדש, לא היה ענייני, ולא נראה שהוא מקדם משהו". שר אחר אמר, מנגד, כי יצא מהדיון בתחושה טובה. במהלך הישיבה לא התקיימה הצבעה ולא התקבלו החלטות, אך הועלו יוזמות שונות. הדיווח של @gilicohen10 ב-#חדשותהערבpic.twitter.com/SoWt5zeO4S — כאן חדשות (@kann_news) ١٠ يونيو ٢٠١٨

وبينت القناة الإسرائيلية على أن الصفقة تضمن فتح رصيف في موانئ ليماسول في قبرص يكون خاصا بقطاع غزة، وهذا الرصيف سيضمن النقل التجاري مع القطاع، ومنع تهريب الأسلحة.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من حركة حماس، فيما إذا كانت وافقت على هذا العرض أم لا.

المصدر: معا