هولندا تدعم العراق بـ 30 مليون يورو

استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في مملكة هولندا سيكريد كاغ، وناقشا مسائل دعم أمستردام لبغداد في مجال إعادة الإعمار.

وأكدت كاغ، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي، استعداد بلادها للتبرع بمبلغ 30 مليون يورو لدعم وخلق فرص العمل للمشاريع الصغيرة في العراق، عارضة مساعدة بلادها برفد بغداد بخبرات في مجال إدارة المياه.

وأشادت الوزيرة الهولندية بإنجازات العراق في حربه ضد الإرهاب والإرهابيين، وخصوصا النصر الذي تحقق بدحر داعش وتحرير الأراضي العراقية من سيطرته.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي في العراق.

وأبدت هولندا في وقت سابق، رغبتها بتوسيع التبادل التجاري مع العراق، مؤكدة أنه "ضعيف جدا"، فيما عرضت إدارة محافظة واسط شرق العراق، على هولندا فرص استثمارية في مجالات مختلفة.

المصدر: رئاسة وزراء العراق