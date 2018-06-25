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بوغدانوف يبحث التسوية الشرق أوسطية مع وفد حماس

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بوغدانوف يبحث التسوية الشرق أوسطية مع وفد حماس
Sputnik VALERY MELNIKOV
نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع وفد قيادة حركة حماس مسائل التسوية الشرق أوسطية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه "خلال المباحثات تم التركيز على قضية التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية المعروفة، بما فيها قرارات الأمم المتحدة، وكذلك على مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسرع ما يمكن على أساس الاتفاق الموقع في القاهرة في أكتوبر عام 2017 بين حركتي حماس وفتح".

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يشار إلى أن وفد حركة حماس وصل إلى موسكو برئاسة العضو في المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن أكد أن الولايات المتحدة ليست قادرة على تسوية القضية الفلسطينية بمفردها، ودعا إلى جهود جماعية على هذا الصعيد.

المصدر: RT





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