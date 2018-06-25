بوغدانوف: واشنطن عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمفردها

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الولايات المتحدة عاجزة عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمفردها، مجددا الدعوة إلى البحث عن حل جماعي لهذه القضية.

وقال بوغدانوف للصحفيين في موسكو اليوم الاثنين: "طبعا، ليس بإمكانهم تسوية هذا النزاع بمفردهم، ولو كانوا قادرين على ذلك، لتحقق الأمر منذ زمن".

وأضاف: "نقف مع العمل الجماعي، فلدينا الرباعية الدولية (المكونة من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي). لكن الشيء الأهم هو أن يجلس الطرفان، فلسطين وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات. وسبق أن اقترحنا عليهما أرضيتنا لإجراء مثل هذه المفاوضات".

وأكد بوغدانوف استعداد موسكو للعمل مع جميع الشركاء للتوصل إلى الحل، قائلا: "مستعدون للتعاون مع الأوروبيين والأمريكيين والأمم المتحدة والشركاء العرب على حد سواء".

وأشار بوغدانوف، إلى أن الإدارة الأمريكية لم تطلع موسكو على خطتها لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي تحدث عن إعدادها مسؤولون أمريكيون مؤخرا، وأضاف: "أخشى أنهم لا يشاطرون حتى الفلسطينيين أنفسهم هذه المعلومات".

وكان صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر، قد أشار أثناء جولته في المنطقة الأسبوع الماضي إلى أن "صفقة القرن" التي يعمل عليها البيت الأبيض "ستكون معدة قريبا".

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من جانبها، حذرت رام الله من أن أي "صفقة قرن" سيكون مصيرها الفشل، إذا استمرت واشنطن في تجاوز الشرعية الفلسطينية والثوابت المتفق عليها عربيا ودوليا.

وفي سياق متصل، كشف بوغدانوف أن وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية، يجري مشاورات في وزارة الخارجية الروسية اليوم، وأضاف: "لدينا اليوم، بالمناسبة وفد من "حماس"، سنجري مشاورات معه".

المصدر: وكالات