التحالف العربي: نضغط على الحوثيين لإجبارهم على العودة للمفاوضات

أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، أن العمليات العسكرية مستمرة للضغط على الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي دوري: "الجهود السياسية مستمرة لحل الأزمة اليمنية، على الرغم من التعنت الحوثي الذي يفشل كل الجهود المبذولة لحل الأزمة سلميا".

وأشار المتحدث باسم التحالف، إلى أن قواته أزالت أكثر من 60 آلف لغم زرعها أنصار الحوثيين في مدينة الحديدة، وزاد عدد الألغام التي أزيلت على أكثر من 600 ألف لغم في عموم اليمن.

وشدد العقيد المالكي على أن الحوثيين يمنعون السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن القوات التابعة للتحالف العربي قصفت مواقع تستخدمها جماعة "أنصار الله" الحوثيين لتخزين إمداداتهم وأسلحتهم.

فيديو | خريطة تقدم الجيش اليمني والمقاومة في محافظة #الحديدة ومحيط مطارها#الإخباريةpic.twitter.com/K840mcIB3g — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ يونيو ٢٠١٨

ونوه المتحدث باسم التحالف، إلى أن المسلحين الحوثيين أطلقوا أكثر من 150 صاروخا باليستيا ومقذوفا على أراضي المملكة في النصف الأول من العام الجاري، وفي أغلب الأحيان يستهدفون الأحياء السكنية في المناطق الحدودية المحاذية لليمن، كما أن أغلب تلك الصواريخ تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية.

المصدر: الإخبارية