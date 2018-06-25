السيسي يعلق على قيادة المرأة السعودية للسيارة

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مؤكدا أنه يتابع باهتمام ما تحقق للمرأة السعودية.

وقال الرئيس المصري: "أتابع باهتمام ما تحقق المرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممُثلة في جلالة الملك سالمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سالمان، على تمكينها وحماية حقوقها".

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس وك": " كانت القرارات الأخيرة دليلا دامغا على إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة، كما كانت أيضًا دليلًا حقيقيًا على شجاعة القرار والرغبة الصادقة فى التنوير والتطوير".

وبدأ يوم الأحد الماضي، سريان القرار التاريخي في السعودية الذي نالت المرأة السعودية بموجبه تصريحا بقيادة السيارة في المملكة.

المصدر: فيسبوك + RT