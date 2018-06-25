طهران تطالب بتدخل المنظمات الدولية العاجل في اليمن

دعت الخارجية الإيرانية المنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التدخل "الفوري" في أحداث الأزمة التي يشهدها اليمن والعمل على وقف "عدوان" التحالف العربي على اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للصحفيين اليوم: "موقف إيران تجاه أزمة اليمن واضح منذ البداية وليس هناك أي تغيير في موقفنا بهذا الشأن، ونطالب المجتمع الدولي بإدراك الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "طهران سعت من خلال الاتصالات مع بقية الدول والمنظمات الدولية لإيصال صوت الشعب اليمني المظلوم وضحايا العدوان السعودي، وتبذل جهودها لوقف العدوان وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني".

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ويشهد اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي منذ مارس 2015 لدعم قوات هادي، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وأسفرت الحرب في اليمن حسب الهيئات والمنظمات الأممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، فيما تراجع حجم الاحتياطات النقدية اليمنية بشكل غير مسبوق.

المصدر: "مهر" + وكالات