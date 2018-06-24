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هادي: تحرير الحديدة بات وشيكا

أخبار العالم العربي

هادي: تحرير الحديدة بات وشيكا
Reuters Ali Owidha
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي
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 قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن تحرير الحُديدة من قبضة "الحوثيين" على أيدي القوات المسلحة اليمنية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية بات وشيكا.

وأضاف هادي خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية في محافظة الحديدة، إن للإمارات مشاركة فاعلة في عملية تحرير الحديدة التي "ستضع حدا لمليشيات الظلام والكهنوت"، على حد تعبيره.

واستعرض الرئيس اليمني مع بعض وزرائه ومسؤولين عن قطاعات مختلفة، عدة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي.

وحضر اللقاء وزراء الإدارة المحلية والصحة والمياه والشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة لبعض المحافظين وقيادات تنفيذية وأمنية

المصدر: "سبأ"

علي الخطايبة

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