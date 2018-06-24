 
مباشر

سوريون في ريف حلب الشمالي يحتفلون بفوز أردوغان!

أخبار العالم العربي

سوريون في ريف حلب الشمالي يحتفلون بفوز أردوغان!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kf30

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة، لاحتفالات في مدينة جرابلس السورية بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية.

وأظهرت المقاطع، عددا من الأشخاص وهم يجوبون المدينة ليلا، فيما يسمع صوت إطلاق النار، وأشارت مصادر إعلامية، إلى سقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق النار عشوائيا في المدينة.

وسمعت أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي فرحا بفوز أردوغان.

وحصل أردوغان، وفق نتائج أولية، على 52.5 % من مجموع أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية بعد فرز معظمها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو حوادث المرور التي تسببت بها نساء سعوديات في اليوم الأول من تطبيق القانون