سوريون في ريف حلب الشمالي يحتفلون بفوز أردوغان!

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة، لاحتفالات في مدينة جرابلس السورية بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية.

وأظهرت المقاطع، عددا من الأشخاص وهم يجوبون المدينة ليلا، فيما يسمع صوت إطلاق النار، وأشارت مصادر إعلامية، إلى سقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق النار عشوائيا في المدينة.

#BaşkanErdoğan احتفلات في سوريا مدينة جرابلس بمناسبة فوز الطيب اردوغان #تصويريpic.twitter.com/epbKnvu6Z1 — .. مٌحمد الطائي ،، 🇶🇦 (@Syria_qatar) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

#اردوغان احتفلات في المدن السورية المحررة بمناسبة فوز القائد الرمز الطيب اردوغان #جرابلس ولا عزاء للاذناب ياخسارة فلوسكم راحت هباءً منثورا #BaşkanErdoğanpic.twitter.com/D16vsZH4Ix — .. مٌحمد الطائي ،، 🇶🇦 (@Syria_qatar) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

وسمعت أصوات إطلاق نار من رشاشات ثقيلة في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي فرحا بفوز أردوغان.

احتفلات في جرابلس السورية بمناسبة فوز الزعيم رجب طيب اروغان #BaşkanErdoğanpic.twitter.com/MdVzrIdicZ — .. مٌحمد الطائي ،، 🇶🇦 (@Syria_qatar) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

وحصل أردوغان، وفق نتائج أولية، على 52.5 % من مجموع أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية بعد فرز معظمها.

المصدر: وكالات