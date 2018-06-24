كردستان العراق: واشنطن مستمرة في دعم البيشمركة عسكريا

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعمها لقوات البيشمركة في حربها ضد تنظيم "داعش"، عسكريا.

وجرى لدى استقبال بارزاني لقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، استعراض أهم التطورات في الوضع الأمني والسياسي للمنطقة، وكذلك جرى التأكيد على ضرورة التنسيق العسكري بين التحالف الدولي والعراق والإقليم في الحرب على داعش.

بەڕێز نێچیرڤان بارزانی سه‌رۆك وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان، پێشوازی له بەڕێز جۆزێف ڤۆتێل فه‌رماندەی ناوه‌ندیی هێزه‌كانی ئه‌مه‌ریكا له عێراق و سووریا و بەڕێز كین گرۆس كونسولی گشتیی ئه‌مه‌ریكا له هه‌رێمی #كوردستان و شاندێكی سه‌ربازیی یاوه‌ریان كرد.https://t.co/5vrpYSCqkjpic.twitter.com/zdSKrMCAPd — DMI KRG (@DMI_KRG) ٢٤ يونيو ٢٠١٨

وسلط الطرفان الضوء على المساعي والإجراءات التي تبعت الانتخابات التشريعية في العراق، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك دور الأكراد في العملية السياسية.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لوضع نهاية للأزمة، والذي يضمن حقوق كافة المكونات والطوائف في سوريا.

المصدر: موقع حكومة كردستان العراق