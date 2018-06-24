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كردستان العراق: واشنطن مستمرة في دعم البيشمركة عسكريا

أخبار العالم العربي

كردستان العراق: واشنطن مستمرة في دعم البيشمركة عسكريا
twitter.com/Kurdistan
نيجرفان بارزاني يستقبل وفدا عسكريا أمريكيا
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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعمها لقوات البيشمركة في حربها ضد تنظيم "داعش"، عسكريا.

وجرى لدى استقبال بارزاني لقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، استعراض أهم التطورات في الوضع الأمني والسياسي للمنطقة، وكذلك جرى التأكيد على ضرورة التنسيق العسكري بين التحالف الدولي والعراق والإقليم في الحرب على داعش.

وسلط الطرفان الضوء على المساعي والإجراءات التي تبعت الانتخابات التشريعية في العراق، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك دور الأكراد في العملية السياسية.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لوضع نهاية للأزمة، والذي يضمن حقوق كافة المكونات والطوائف في سوريا.

المصدر: موقع حكومة كردستان العراق

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