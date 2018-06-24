هولندا تدعم اللاجئين السوريين في ثلاث دول بنحو نصف مليار يورو

أقرت الحكومة الهولندية برنامج مساعدات تنموي لثلاث دول تستضيف اللاجئين السوريين هي تركيا والأردن، ولبنان بقيمة 400 مليون يورو للأعوام 2019-2022.

وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيرقد كاغ في عمان.

وقالت قعوار إن برنامج المساعدات الهولندي للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية للحكومة الأردنية، وستركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني والتعليم التقني.

وأكدت قعوار أن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة.

من جانبها، أكدت الوزيرة سيرقد كاغ التزام الحكومة الهولندية بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، كما أشادت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والتي تعززها الصداقة بين العائلتين المالكتين.

الغد الأردني

المصدر: "الغد الأردني"