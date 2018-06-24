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بروكسل تؤيد مقترح العراق لتخليد ذكرى ضحايا داعش

أخبار العالم العربي

بروكسل تؤيد مقترح العراق لتخليد ذكرى ضحايا داعش
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وزارة الخارجية العراقية
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أعلنت الخارجية العراقية أن البرلمان الأوروبي وافق على مقترح العراق تخصيص يوم عالمي لضحايا إرهاب داعش، وأن بروكسل قد طرحته للتصويت عليه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب: "البرلمان الأوروبي وافق بجلسته العامة التي عقدت في الـ20 من حزيران الحالي، على إدراج مقترح عراقي تقدمت به السفارة العراقية في بروكسل ‏لتخصيص يوم عالمي لضحايا إرهاب كيان داعش".

وأضاف: "سيتم التصويت على المقترح في جلسة البرلمان التي ستعقد في ستراسبورغ في الفترة بين 2-6 تموز المقبل"، مشيرا إلى أن "السفارة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي على اختيار اليوم المناسب لتخليد سنوية لضحايا إرهاب داعش في العراق والعالم".

المصدر: الخارجية العراقية

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