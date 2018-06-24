بروكسل تؤيد مقترح العراق لتخليد ذكرى ضحايا داعش
أعلنت الخارجية العراقية أن البرلمان الأوروبي وافق على مقترح العراق تخصيص يوم عالمي لضحايا إرهاب داعش، وأن بروكسل قد طرحته للتصويت عليه.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب: "البرلمان الأوروبي وافق بجلسته العامة التي عقدت في الـ20 من حزيران الحالي، على إدراج مقترح عراقي تقدمت به السفارة العراقية في بروكسل لتخصيص يوم عالمي لضحايا إرهاب كيان داعش".
وأضاف: "سيتم التصويت على المقترح في جلسة البرلمان التي ستعقد في ستراسبورغ في الفترة بين 2-6 تموز المقبل"، مشيرا إلى أن "السفارة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي على اختيار اليوم المناسب لتخليد سنوية لضحايا إرهاب داعش في العراق والعالم".
المصدر: الخارجية العراقية