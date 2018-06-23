أهم نقاط الاتفاق على التحالف بين العبادي والصدر

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن الخطوط الأساسية لتحالف جمع "سائرون والنصر"، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل.

ونشر مكتب الصدر على موقعه الإلكتروني ثمانية نقاط التي اعتبرها أسس التحالف بين الائتلافين:-

1. دعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية، يشمل جميع مكونات الشعب العراقي.

2. الاستمرار بمحاربة الفساد، وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتقديم من يثبت بحقه فساد إلى القضاء العراقي، كما يعزز دور المؤسسات الرقابية، في مكافحة الفساد والرقابة.

3. تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيدا عن المحاصصة الضيقة.

4. دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها، وما تحقق من إنجازات.

5. وضع برنامج إصلاحي، لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات.

6. الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع، بما يحقق مصالح العراق، وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الدول، كما لا يسمح بتدخل الآخرين في الشأن العراقي.

7. دعم وإصلاح القضاء العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام.

8. الحفاظ على وحدة العراق، أرضا وشعبا، والتأكيد على التداول السلمي للسلطة.