 
مباشر

26 حريقا في محيط قطاع غزة

أخبار العالم العربي

26 حريقا في محيط قطاع غزةالحرائق في محيط قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/key4

أفاد مراسلنا في قطاع غزة، أن 26 حريقا اندلع في مستوطنات محيطة بالقطاع بفعل البالونات الحارقة، فيما استهدفت طائرة إسرائيلية مجموعة شبان من دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة إسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة"، زاعما محاولتهم إطلاق طائرات مشتعلة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته قررت عدم استهداف مطلقي الطائرات بشكل مباشر، تحسبا لتصعيد الأوضاع مع قطاع غزة.

وأعلنت خدمة مكافحة الحرائق الإسرائيلية، أن الطائرات المشتعلة تسببت في اندلاع أكثر من 400 حريق في 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح وثمرة "الأفوكادو" المحيطة بالقطاع، على مدار أكثر من 3 أشهر بتكلفة مالية قدرت بـ 2 مليون شاقل.

الحرائق في محيط قطاع غزة
الحرائق في محيط قطاع غزة
الحرائق في محيط قطاع غزة

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المونديال الروسي شهد إخفاقا عربيا كرويا ذريعا (فيديو)