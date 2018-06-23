26 حريقا في محيط قطاع غزة

أفاد مراسلنا في قطاع غزة، أن 26 حريقا اندلع في مستوطنات محيطة بالقطاع بفعل البالونات الحارقة، فيما استهدفت طائرة إسرائيلية مجموعة شبان من دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة إسرائيلية أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة"، زاعما محاولتهم إطلاق طائرات مشتعلة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته قررت عدم استهداف مطلقي الطائرات بشكل مباشر، تحسبا لتصعيد الأوضاع مع قطاع غزة.

وأعلنت خدمة مكافحة الحرائق الإسرائيلية، أن الطائرات المشتعلة تسببت في اندلاع أكثر من 400 حريق في 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح وثمرة "الأفوكادو" المحيطة بالقطاع، على مدار أكثر من 3 أشهر بتكلفة مالية قدرت بـ 2 مليون شاقل.

المصدر: RT + وكالات