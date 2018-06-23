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استئناف الدراسة الجامعية في سيناء

أخبار العالم العربي

استئناف الدراسة الجامعية في سيناء
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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 أُعيد فتح الجامعات في محافظة شمال سيناء المصرية بعد انقطاع استمر حوالي 5 أشهر بالتزامن مع إطلاق الجيش حملة عسكرية واسعة ضد الإرهاب.

وجاء قرار استئناف الدراسة الجامعية في شمال ووسط سيناء في بيان أصدرته المحافظة نهاية الأسبوع الماضي، ونص على: "بدء الدراسة بالسنوات النهائية بكليات جامعة العريش (5 كليات) وعدد 4 معاهد يوم السبت.. جاري دراسة موقف سنوات النقل في جامعة العريش وجامعة سيناء والمعاهد الأربعة".

ويقدم الجيش المصري بالتنسيق مع وزارتي التموين والصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الاحتياجات اللازمة وخدمات لأهالي شمال سيناء الذين يعانون من نقصها نتيجة الوضع الأمني المضطرب في المحافظة.

وأسفرت العملية العسكرية "سيناء 2018" التي أطلقها الجيش في الـ 9 من فبراير عن مقتل أكثر من 200 إرهابي و33 جنديا على الأقل في محافظتي شمال ووسط سيناء، بحسب المعطيات الرسمية التي يعلنها الجيش المصري.

المصدر: أ.ف.ب

علي الخطايبة

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