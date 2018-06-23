العبادي يلتقي الصدر في النجف

التقى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في مدينة النجف العراقية.

ووصل العبادي في وقت سابق من اليوم إلى النجف، حيث التقى بعدد من المسؤولين هناك.

ولا يزال قادة الكتل التي شاركت في الانتخابات يجرون مباحثات مشتركة لتشكيل ائتلافات للفوز بأغلبية برلمانية، علما أن المحكمة الاتحادية العليا أقرت الخميس الماضي، التعديل الذي أجراه البرلمان على قانون الانتخابات، الذي يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات.

وكانت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر، رجل الدين البارز، أحرزت المركز الأول في الانتخابات البرلمانية، فيما حل ائتلاف "النصر" بقيادة العبادي في المركز الثالث.

المصدر: RT + وكالات