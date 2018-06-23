 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 19 آخرين بهجوم "النصرة" على قريتين في ريف السويداء

السعوديات يدخلن قطاع التمريض الحربي

أخبار العالم العربي

السعوديات يدخلن قطاع التمريض الحربي
AFP FAYEZ NURELDINE
سعوديات- صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kevb

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة السعودية، فتحها باب قبول طلبات التوظيف في معهد التمريض للبنات في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في مدينة السيح وسط المملكة.

وأوضحت الإدارة أن قبول الطلبات سيبدأ من اليوم الأحد، وسيستمر حتى الأربعاء القادم عبر موقعها الإلكتروني.

واشترطت الإدارة على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والنشأة، وأن لا يزيد عمرها عن 23 عاما، وتكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%.

إقرأ المزيد
حرس الحدود السعودي - صورة من الأرشيف فتح باب التجنيد أمام السعوديات لحراسة الحدود

كما قضت الشروط بأن تكون المتقدمة قد اجتازت اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70%، والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 65%، وألا تكون قد فصلت لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي منشأة تعليمية.

وحثت الإدارة المتقدمات على ضرورة الاطلاع على الشروط وتحري الدقة في إدخال البيانات، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولات في مقر المعهد في مدينة السيح.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي
شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي