السعوديات يدخلن قطاع التمريض الحربي

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة السعودية، فتحها باب قبول طلبات التوظيف في معهد التمريض للبنات في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في مدينة السيح وسط المملكة.

وأوضحت الإدارة أن قبول الطلبات سيبدأ من اليوم الأحد، وسيستمر حتى الأربعاء القادم عبر موقعها الإلكتروني.

واشترطت الإدارة على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والنشأة، وأن لا يزيد عمرها عن 23 عاما، وتكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%.

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كما قضت الشروط بأن تكون المتقدمة قد اجتازت اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 70%، والاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 65%، وألا تكون قد فصلت لأسباب أكاديمية أو تأديبية من أي منشأة تعليمية.

وحثت الإدارة المتقدمات على ضرورة الاطلاع على الشروط وتحري الدقة في إدخال البيانات، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولات في مقر المعهد في مدينة السيح.

المصدر: "واس"