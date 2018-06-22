الأسد: الحوار مع الولايات المتحدة مضيعة للوقت

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن "الحوار مع الأمريكيين في الوقت الراهن، ليس إلا مضيعة للوقت"، مؤكدا أنه لا يعتقد أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط قد تتغير قريبا.

وقال الأسد في حديث لقناة "أن تي في" الروسية، ردا على سؤال حول إمكانية لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال: "التفاوض مع الخصم شيء مثمر، ولكن في حالة الولايات المتحدة لم يحقق ذلك شيئا منذ عام 1974. التحدث معهم في الوقت الحالي وبدون سبب، هو إضاعة للوقت".

وأضاف: "بإمكانهم القول لكم ما ترغبون بسماعه، إلا أنهم سيفعلون العكس.. الوضع يتعقد.. نحن لا نرغب في الحديث إليهم كونهم أمريكيون فحسب.. نحن مستعدون للجلوس والحوار إذا كان ذلك سيحقق نتائج ملموسة".

ونشرت قناة "أن تي في" الروسية، مقتطفات من الحوار مع الرئيس السوري، على أن يعرض اللقاء كاملا الأحد القادم.

يذكر أن الولايات المتحدة، في إطار التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، نشرت قواعد عسكرية في سوريا، وذلك من أجل قتال تنظيم "داعش"، ولكن وبحسب خبراء، يتم تدريب المسلحين في هذه القواعد، التي تصل إمداداتها من خلال 22 قاعدة عسكرية خارج سوريا.

المصدر: "أن تي في" الروسية