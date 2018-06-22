برلماني: مصر فقدت من عائدات السياحة 98 مليار دولار

أكد النائب في البرلمان المصري حسنى حافظ عضو لجنة السياحة والطيران، أن قطاع السياحة في مصر كان يدر 13 مليار دولار سنويا، ولكن بعد تراجع السياحة فقدت الدولة مايقرب من 98 مليار دولار.

وأشاد النائب المصري ببدء مباحثات استئناف الرحلات غير المنتظمة (الشارتر) من روسيا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة لمصر بعد كأس العالم، لافتا إلى أنها خطوة إيجابية تستلزم الاستعداد الكامل لتلك الأفواج التى سوف تزور مصر.

وأضاف: "لجنة السياحة تفقدت المطارات ووجدت منظومة أمنية متطورة ووسائل أمان أفضل من مطارات العالم، مطالبا بضرورة تغيير سلوكيات المواطنين مع السائح، فضلا عن ضرورة إدراك أن قطاع السياحة يعد أهم مصادر الدخل لاقتصاد البلاد".

وكان وزير النقل الروسى، يفغيني ديتريخ قال إن المباحثات الخاصة باستئناف الرحلات غير المنتظمة (الشارتر) من روسيا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة في مصر سوف تبدأ بعد الانتهاء من المونديال، مشيرا إلى أن ممثلين عن وزارة الطيران المصرية زاروا روسيا خلال المونديال لتشجيع منتخب بلادهم.

المصدر: صدى البلد