اغتيال مدير جوازات بابل في العراق.. (فيديو)

تداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال مدير جوازات بابل العقيد صفاء حسن بجوار منزله.

ويبين المقطع الذي صورته كاميرات مراقبة، مسلحين يعترضون سيارة العقيد أمام منزله ويطلقون عليه وابلا من الرصاص.

اغتيال مدير جوازات بابل أمام داره

منقول ... pic.twitter.com/nbTq9tjkkz — الكاتب حسين الدبوس (@aldabosco) ٢٢ يونيو ٢٠١٨

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت يوم أمس الخميس، باغتيال مدير الجوازات في محافظة بابل بهجوم مسلح أثناء عودتة من الدوام أمام منزله وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.

المصدر: "السومرية نيوز"