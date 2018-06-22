 
مباشر

اغتيال مدير جوازات بابل في العراق.. (فيديو)

أخبار العالم العربي

اغتيال مدير جوازات بابل في العراق.. (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/keqb

تداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال مدير جوازات بابل العقيد صفاء حسن بجوار منزله.

 ويبين المقطع الذي صورته كاميرات مراقبة، مسلحين يعترضون سيارة العقيد أمام منزله ويطلقون عليه وابلا من الرصاص.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت يوم أمس الخميس، باغتيال مدير الجوازات في محافظة بابل بهجوم مسلح أثناء عودتة من الدوام أمام منزله وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تصرف خادش من مشجعي البرازيل مع فتاة روسية والبرازيل تحقق(فيديو)