العراق.. متجر لبيع المشروبات الكحولية يثير جدلا كبيرا

أثار افتتاح متجر لبيع المشروبات الكحولية في مدينة الشرقاط، بمحافظة صلاح الدين شمال وسط العراق، جدلا كبيرا بين الأوساط المحلية تراوحت بين القبول والرفض والاستنكار.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المتجر يعتبر الأول من نوعه في صلاح الدين، ويعود لمواطن مسيحي، كان قد تقدم بطلب إلى الإدارة المحلية في القضاء، ووافقت الإدارة عليه ليتم بعد ذلك افتتاح المتجر في كورنيش المدينة.

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ولفتت إلى أن المتجر أثار جدلا كبيرا بين الأوساط المحلية بالمدينة، حيث رحب البعض بالمشروع معتبرين إياه نوعا من الانفتاح وممارسة الحريات الشخصية.

فيما أبدى مواطنون آخرون ورجال دين اعتراضهم على المشروع، مؤكدين أن افتتاحه يمثل نوعا من "التسيب والانحلال" كون الطابع الديني والعشائري ما يزال هو السائد في المدينة.

المصدر: "السومرية نيوز"