السفير الأقرب إلى قلوب العراقيين يودعهم

وجه السفير الياباني لدى العراق فوميو إيواي، رسالة إلى الشعب العراقي ودعهم فيها معربا عن شكره وامتنانه للدعم الذي تلقاه طوال فترة خدمته الدبلوماسية في بغداد.

وكتب إيواي: "تلقيت تعليمات مؤخرا من طوكيو تأمرني بالعودة إلى اليابان نهائيا. أمضيت بينكم ما يقارب 3 سنوات منذ وصولي لبغداد سفيرا لبلدي اليابان لدى العراق في أكتوبر عام 2015".

وأضاف: "أود التعبير عن خالص شكري ووافر تقديري وامتناني لكم جميعا على دعمكم وتعاونكم وتشجيعكم لي طوال هذه المدة.. لو إنني لم أنل منكم الطيبة لما تمكنت من إنجاز ما أنجزته".

وعبر الدبلوماسي الياباني عن حزنه لمغادرة العراق، خاصة قبيل مرور الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال: "أنا على يقين بأن من سيخلفني سيكمل مسيرة عملنا في تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين اليابان والعراق".

وفي الختام كتب السفير إيواي: "أنتهز المناسبة لأعبر عن خالص التحيات وأطيب الأمنيات لكم وأسأل العلي القدير أن يجعل الصحة والعافية والتوفيق والنجاح عناوين دائمة لأيامكم وحياتكم".

ويحظى السفير الياباني فوميو إيواي بحب واحترام طبقة واسعة من الشعب العراقي، ويتابع حسابه على "الفيسبوك" آلاف العراقيين.

وشارك إيواي العراقيين في مختلف المناسبات في عموم البلاد، ويظهر بين الحين والآخر مرتديا الأزياء التقليدية والرياضية العراقية، فيما تكررت زياراته إلى مختلف المناطق وكان أشهرها زيارته مقبرة القوات الأمنية والحشد الشعبي في النجف، إضافة لمشاركته في مختلف الفعاليات المحلية.

المصدر: RT