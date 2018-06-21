إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أعلنت البحرية الليبية أن خفر سواحلها أنقذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الغربية للبلاد فيما كانوا يحاولون عبور المتوسط باتجاه أوروبا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قوله إن دورية تابعة لقطاع طرابلس تمكنت من "إنقاذ 301 مهاجر غير شرعي، بينهم 46 طفلا وثلاث نساء".

وأوضح المتحدث أن المهاجرين من 12 جنسية أفريقية مختلفة، كانوا على متن قاربين مطاطيين من الحجم الكبير، تعطل محركاهما.

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وأشار قاسم إلى أنها المرة الثانية التي يلاحظ فيها استعمال المهربين للقوارب المطاطية الكبيرة التي يمكن أن تقل 200 مهاجر، إلا أنها "تشكل خطرا كبيرا على المهاجرين غير الشرعيين لعدم وجود أية وسائل للسلامة".

ولم يذكر خفر السواحل ما إذا كان هناك قتلى أو مفقودون بين المهاجرين. كما لم يعط قاسم أية تفاصيل عن نقطة انطلاق القوارب إلا أن المهربين ينطلقون بالمهاجرين بشكل عام من غرب ليبيا، في اتجاه إيطاليا.

المصدر: فرانس برس