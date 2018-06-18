انتشال 5 جثث وإنقاذ 117 مهاجرا قرب السواحل الليبية

قامت القوات البحرية الليبية بإنقاذ 117 مهاجرا، وانتشلوا 5 جثث بعد غرق مركب مطاطي قرب السواحل الليبية.

وأوضح ضابط في القوات البحرية الليبية في حديث لوكالة "فرانس برس" أن الحادثة وقعت على بعد 8 أميال بحرية شمالي بلدة أبو كماش الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الحدود مع تونس.

وأضاف الضابط أن المركب كان على وشك الغرق لحظة وصول أفراد البحرية الليبية إلى المكان.

وأكد أن هناك نساء وأطفالا من بين الأشخاص الـ 117 الذين تم إنقاذهم. وأضاف أن الأشخاص الذين نجوا من الحادث تم نقلهم إلى طرابلس.

المصدر: فرانس برس