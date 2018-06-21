قضية اللاجئين والتعاون الاقتصادي على جدول أعمال ميركل في بيروت

أفاد مصدر في الحكومة اللبنانية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستبحث في بيروت قضية اللاجئين والتعاون الاقتصادي بين بلادها ولبنان.

وذكرت "نوفوستي" أن ميركل ستزور الأردن في 20-22 يونيو ثم ستصل إلى لبنان حيث من المتوقع أن تلتقي مع رئيس وزرائه سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وسيرافق ميركل في زيارتها نواب ألمان وفريق ضيق من رجال الأعمال.

وأضافت: "ستناقش ميركل في المباحثات مع الجانب اللبناني سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف دعم الاقتصاد اللبناني والوضع في الشرق الأوسط إضافة إلى تأثير الأزمة السورية على لبنان وقضية اللاجئين".

وأشارت إلى أن وصول المستشارة الألمانية بمرافقة رجال الأعمال يدل على جدية نوايا برلين لدعم لبنان اقتصاديا وسياسيا.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد أفادت بأن ألمانيا تنوي تقديم 500 مليون يورو للبنان من قرض بفائدة منخفضة تم إقراره في مؤتمر "الأرز" الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني الذي عقد في باريس في أبريل الماضي.

واللافت أن ألمانيا إحدى الدول التي تساعد لبنان بشكل ملموس في ما يخص ملف اللاجئين السوريين، حيث تجاوزت مساعدات برلين لبيروت 386 مليون يورو عام 2017.

كما تعمل القوات الألمانية ضمن القوات الأممية "يونيفيل" في جنوب لبنان بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الصادر بعد حرب لبنان 2006.

المصدر: نوفوستي