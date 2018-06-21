جزائريون يناشدون بوتفليقة للاستمرار في ولاية خامسة

دعا رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة.

وقال أويحيى اليوم الخميس خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي: "حان الوقت وأنا سعيد أن أقول أن المجلس الوطني بإجماع تام يناشد الرئيس بوتفليقة الاستمرار في ولايته الخامسة والاستمرار على رأس الدولة الجزائرية".

وجاءت دعوة أويحيى لتوضح موقف الحزب رسميا، من قضية ترشح بوتفليقة ودعمه في الرئاسة المقبلة، واستبعاد ترشح أويحيى للمنصب في أبريل 2019، وهو الموقف الذي كان يعلن عنه في كل مرة، بانتظار إعلان بوتفليقة عن ترشحه من عدمه.

وقال أويحيى، إن الجزائر تدفع ضريبة قاسية نتيجة تمسكها بمبادئها واستقلالية قراراتها ورفضها الانخراط في المؤامرات وتصديها للمخططات الخبيثة.

وأوضح أن الجزائر تشتم يوميا بسبب رفضها أن تكون حاضنة للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أراضيها، حماية لأوروبا، حتى تم وصفها بالعنصرية.

المصدر: وكالات