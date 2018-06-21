مجموعة عمل أممية تدين حبس ابنة القرضاوي وزوجها

قالت الأمم المتحدة إن حبس السلطات المصرية لعلا، ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف هو "انتهاك صريح للقانون الدولي".

ونقل الموقع الإلكتروني لحملة "الحرية لعلا وحسام"، وهي حملة حقوقية تهتم بقضية علا (56 عاما)، وحسام خلف (58 عاما)، القيادي بحزب الوسط (مصري/ معارض)، أمس الأربعاء، في بيان عن المحامي الدولي جاريد جنزر، قوله إنه "قام بإعلان للرأي العام حول قضية علا وحسام يخص مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي".

وأضاف جنزر أن "مجموعة العمل الأممية أقرت بأن الزوجين محتجزان بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي".

وقالت آية خلف، ابنة علا وحسام، بحسب البيان: "نأمل بشدة أن يقنع هذا الرأي السلطات المصرية بالإفراج عن والديّ لأسباب إنسانية، فوالدتي مصابة بأمراض خطيرة، ويجب أن تكون في مستشفى، وليس بزنزانة".

وأوقفت السلطات المصرية، في يونيو 2017، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة".

المصدر: وكالات