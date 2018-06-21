محافظ الحديدة: الميناء هدفنا القادم بعد تحرير المطار

أكد محافظ الحديدة اليمنية الحسن علي طاهر، أن ميناء الحديدة هو الهدف التالي لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية بعد تحرير مطارها.

وأشار الحسن في حديث لصحيفة "عكاظ" الخميس، إلى أنه وضعت أكثر من خطة لتحرير ميناء الحديدة ومركز المحافظة، موضحا أن استعادتهما ستتم خلال الأيام القليلة القادمة عبر عملية "خاطفة وسريعة" تجنب المدنيين الضرر.

وأضاف أن اقتحام الميناء لن يتم على مراحل كما حدث سابقا في أرياف ومناطق المحافظة، بل سيكون سريعا وخاطفا وسيتم تطويق الميناء من كافة الاتجاهات.

وندد طاهر بقطع الحوثيين المياه والمشتقات النفطية عن المواطنين وتدميرهم شبكة الصرف الصحي في أحياء المدينة، معتبرا أن ذلك محاولة منهم "لتكريس المعاناة الإنسانية واستغلالها لأهداف عسكرية".

وأكد أن عملية الإغاثة الإنسانية تجري في الأحياء التي سيطرت عليها القوات الشرعية في المدينة.

وكان الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن في وقت سابق سيطرته على مطار الحديدة، الذي كان يخضع منذ العام 2014 لسيطرة مقاتلي جماعة "أنصار الله" الحوثية.

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ويتمتع مطار الحديدة جنوب المدينة بأهمية استراتيجية، فهو يبعد أقل من 10 كيلومترات عن مينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر موانئ اليمن والذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحكومة والتحالف قد شنت قبل أيام هجوما واسعا على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وسط مخاوف دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.

المصدر: "عكاظ"